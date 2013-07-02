Камели возглавил правление «Укрсоцбанка» вместо Тимонькина

Грациано Камели, с 2010 года занимающий должность генерального менеджера и первого заместителя председателя правления «Укрсоцбанка», с июля будет занимать должность председателя правления банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, Грациано Камели назначен на должность вместо Бориса Тимонькина, покинувшего пост председателя правления с 1 июля, и назначение вступит в силу в соответствии с внутренними и внешними процедурами банка. Как сообщается, Тимонькин войдет в состав наблюдательного совета банка.

«Изменения в составе руководства Банка не повлияют на стратегию финансового учреждения: как было анонсировано ранее, завершение слияния двух банков группы UniCredit в Украине – ПАО "Укрсоцбанк" и ПАО "УниКредит Банк" - запланировано на конец этого года. Кроме того, Банк продолжит активное развитие розничного и корпоративного бизнеса, сохраняя высокие стандарты обслуживания как существующих, так и потенциальных клиентов», - приводятся в сообщении слова Камели.

Также сообщается, что действующий директор центра казначейства и институционального бизнеса «Укрсоцбанка» Сергей Маноха займет должность первого заместителя председателя правления банка.

Как сообщал УНИАН, председатель правления акционерного банка «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин, занимавший свой пост с 2001 года, покидает его с 1 июля и переходит на должность заместителя главы наблюдательного совета «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

Как сообщал глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин в интервью агентству УНИАН, в этом году состоится слияние дочерних банков международной финансовой группы UniCredit Group (Италия) в Украине - «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка».