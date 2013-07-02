Кабмин предлагает увеличить акциз на вина, пиво и табачные изделия

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины увеличить ставки акцизного сбора на пиво, вина, напитки брожения, табачные изделия, а также сборы на ряд товаров, включая транспортные средства. Соответствующий законопроект № 2442а зарегистрирован в Верховной Раде 1 июля.

В сравнительной таблице к законопроекту, в частности, говорится, что ставки акциза на солодовое пиво необходимо повысить до 0,91 грн за литр с 0,87 грн за литр, на крепленые вина – до 2,63 грн за литр с 2,51 грн за литр, на игристые вина – до 3,83 грн за литр с 3,65 грн за литр.

Ставку акциза за литр 100%-ного этилового спирта предлагают увеличить до 51,87 грн с 49,49 грн.

Ставку акциза на табачное сырье предлагается увеличить до 228,04 грн за кг с 217,60 грн за кг. Ставку акциза для сигарет без фильтра предлагается увеличить до 81,22 грн за 1000 штук с 72,70 грн. Ставку акциза для сигарет с фильтром предлагается увеличить до 181,51 грн за 1000 штук с 162,60 грн.

Сбор за первичную регистрацию транспортного средства также предлагается увеличить для мотоциклов в зависимости от объема двигателя до 3,70 – 12,3 грн за 100 куб. см, с 3,53 – 11 грн; для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя до 3,70 – 73,88 грн за 100 куб см с 3,53 – 70,5 грн за 100 куб. см.

В пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что новые ставки акцизного налога и сборов рассчитаны с учетом прогнозного показателя роста потребительских цен и цен производителей.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрированы законопроекты № 2875, 2876 и 2880, предусматривающие повышение втрое акциза на пиво и направление средств на финансирование мер здравоохранения.

В частности, предусматривается увеличить ставку акциза на 1 литр пива с 0,87 грн до 2,50 грн, при этом акциз вырастет на 1,63 грн за 1 литр. Таким образом, с учетом НДС цена 0,5 литровой бутылки пива вырастет на 1 гривню, в среднем с 5 до 6 грн.

Авторы законопроектов считают, что это позволит сделать пиво менее доступным по цене и привлечь в специальный фонд государственного бюджета дополнительно около 4 млрд грн, которые должны быть направлены на финансирование сферы здравоохранения. Часть же средств – 1,5 млрд грн предлагается выделить на завершение строительства и оснащение детской больницы «Охматдет».

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник считает, что парламент может в среду, 3 июля, рассмотреть вопрос о повышении акцизного сбора на пиво.