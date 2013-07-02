У Греции есть 3 дня для получения очередной финансовой помощи

У Греции есть три дня, чтобы убедить своих кредиторов, что она может выполнить условия, сопровождающие ее международную программу помощи, и получить следующий финансовый транш, сообщили во вторник четыре представителя еврозоны, сообщает "Рейтер".

Афины и их кредиторы в понедельник возобновили переговоры о разблокировании экстренных кредитов Греции на сумму 8,1 миллиарда евро ($10,6 миллиарда) после почти двухнедельного перерыва, во время которого правительство едва не рухнуло из-за закрытия государственной телекомпании ERT.

Кредиторы, в целом, недовольны прогрессом Греции в вопросах реформирования государственного сектора, таких как сбор налогов и таможенных пошлин или сфере здравоохранения, сказал чиновник еврозоны, участвующий в переговорах.

"Все согласились с тем, что Греция должна высказаться до заседания Еврогруппы в понедельник. Поэтому они снова должны представить свои достижения в пятницу", - сказал Рейтер второй источник.

Министры финансов еврозоны должны встретиться 8 июля и обсудить ситуацию в Греции.

Чтобы заставить Афины проводить реформы, ее кредиторы - ЕС и МВФ - могут отказаться выплатить полную сумму в один транш и вместо этого разделить ее на три ежемесячных платежа, сообщили греческие СМИ.

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