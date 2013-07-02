Остаток средств на едином счете Госказначейства снизился до 3,754 млрд грн

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в июне 2013 года, по сравнению с предыдущем месяцем, снизился на 8,62% - до 3,754 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, в июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остаток средств на едином счете Госказначейства снизился на 33,35%, с начала года остаток вырос в 8,2 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в мае текущего года, по сравнению с предыдущим месяцем, вырос на 9,08% - до 4,108 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизился на 47,86%, с начала года - вырос в 9 раз.

Согласно пояснениям Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется: растет во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, уменьшается во время пиковых нагрузок по расходам.

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