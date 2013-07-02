«Эрнст энд Янг» сменила бренд и логотип

Международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) с 1 июля меняет бренд и логотип, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

«С 1 июля мы будем называться EY. Сокращение названия обеспечит единообразие и простоту его применения для клиентов во всем мире и во всех практиках EY. Мы также изменили наш логотип и отразили в нем новое название бренда компании», - говорится в сообщении.

Как сообщается, название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом.

Пост председателя совета директоров компании и главного исполнительного директора компании занял Марк Уайнбергер вместо Джеймса Терли, снявшего с себя полномочия председателя совета директоров и главного исполнительного директора после 12 лет пребывания на этом посту.

«Я считаю большой честью для себя возглавить эту выдающуюся компанию именно сейчас, в эпоху перемен, и я буду делать все возможное для решения стоящих перед ней задач. История EY насчитывает уже больше века, и нам есть чем гордиться. На протяжении всей своей деятельности организация строила свою репутацию на основе высочайшего качества услуг, ответственного отношения к работе и принципиальности. Наша история и наша репутация − залог успешного будущего глобальной организации EY», - приводятся в сообщении слова Марка Уайнбергера.

Справка УНИАН. Ernst & Young (E&Y) — британская аудиторская компания, одна из крупнейших в мире (входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний). Штаб-квартира находится в Лондоне.

Компания предоставляет консалтинговые услуги, услуги аудита, налогово-юридические услуги и услуги по сделкам.

На территории бывшего СССР имеет 19 офисов, в которых работают 4500 специалистов.