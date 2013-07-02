На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

Во вторник, 2 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1505/8,1535 грн/долл с 8,1525/8,1555 грн/долл на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро изменились незначительно - до 10,6175/10,6250 грн/евро с 10,6175/10,6255 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни выросли до 0,2463/0,2467 грн/рубль с 0,2466/0,2470 грн/рубль на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3070/1,3072, а к закрытию торгов упали до 1,3028/1,3030.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1540/8,1565 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,6310/10,6380 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2480/0,2484 грн/рубль.