Госдума России одобрила экономическую амнистию

Москва. Государственная дума РФ проголосовала за экономическую амнистию, по которой несколько тысяч выйдут на свободу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за документ проголосовали 298 депутатов, один воздержался.

По Конституции России, вопрос амнистии является исключительной компетенцией нижней палаты парламента. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.

Проект постановления был внесен Президентом Владимиром Путиным 25 июня.

Согласно документу, предлагается «освободить от отбывания наказания лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности, и прекратить находящиеся в производстве в отношении них уголовные дела».

Экономическая амнистия будет действовать шесть месяцев со дня вступления в силу постановления о ее объявлении. В результате на свободу могут выйти от 3 до 10 тыс. предпринимателей.

Под амнистию подпадут обвиняемые по 26 статьям Уголовного кодекса РФ, в частности, о нарушениях авторских прав, незаконных предпринимательстве и банковской деятельности, мошенничестве, об отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, неисполнении кредитных обязательств.

При этом в ходе обсуждения поправок к документу из перечня «амнистируемых» статей была исключена ч. 2 ст. 172 УК РФ. Указанный пункт подразумевает ответственность за незаконную банковскую деятельность, если деяние совершено организованной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Обязательным условием для амнистии называется «выполнение подозреваемыми и обвиняемыми обязательств по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим». Особо отмечается, что амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил преступление с угрозой или применением насилия.