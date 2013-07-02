Расходы на Верховную Раду могут увеличить почти на 5 млн грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить расходы государственного бюджета на 2013 год по обслуживанию и обеспечению деятельности Верховной Рады на 4,7 млн грн за счет сокращения расходов на оплату труда.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 26 июня №450-р, опубликованном на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, правительство предлагает в пределах бюджетных назначений, предусмотренных аппарату Верховной Рады на 2013 год, увеличить расходы потребления по программе “Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины” на 4,727 млн грн, а также установить расходы развития по программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины” в объеме 538 тыс. грн за счет сокращения расходов потребления по программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины” на 5,265 млн грн (оплата труда — 4,727 млн грн).

В соответствии с распоряжением, изменения в роспись госбюджета на текущий год будут внесены после согласования аппаратом Верховной Рады перераспределения расходов с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Минфин допускает пересмотр государственного бюджета в сторону увеличения расходной части по итогам первого полугодия, при этом урезание расходных статей не планируется.

Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год по итогам первого полугодия.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.