Кабмин выделил 54 млн грн на Киевское водохранилище

Кабинет министров Украины выделил 54 млн грн на проведение природоохранных мероприятий, а именно - защиту угодий от разрушительного действия вод, в границах Киевского водохранилища.

Соответствующее распоряжение №460 опубликовано на веб-портале правительства.

Средства выделяются за счет средств Государственного фонда охраны окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров выделил Министерству экологии и природных ресурсов на природоохранные мероприятия, в том числе противопаводкового характера, 36,5 млн грн. В частности, 5,2 млн грн выделили на поддержку программ по эксплуатации государственного водохозяйственного комплекса и управлению водными ресурсами, а 31,3 млн грн выделены на поддержку программы «Комплексной противопаводковой защиты в бассейне р. Тиса в Закарпатской области».