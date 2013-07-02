Минфин привлек в госбюджет 2,057 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 2 июля, привлекло в государственный бюджет 2,057 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек средства в результате размещения долгосрочных облигаций, в том числе 1,951 млрд грн в результате удовлетворения всех четырех поданных заявок на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, и 106,461 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%. На приобретение трехмесячных гособлигаций инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщил Минфин, по результатам проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,057 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин в июне текущего года провел 4 плановых и один внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 4,338 млрд грн и 20,922 млн долл.

В июле Минфин планирует провести пять аукционов по продаже ОВГЗ - 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 1 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 227,866 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 131,058 млрд грн, в собственности банков - 83,348 млрд грн, нерезидентов - 5,151 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 1 июля, в январе-июне в госбюджет поступило 75,466 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,763 млрд грн.