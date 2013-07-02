В Киеве с начала года легализировалось 5 тысяч предпринимателей

Количество предпринимателей Киева, легализировавших свою деятельность, с начала года составило 5 тыс. человек, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.

При этом объем уплаченных налогов составил 1,105 млн грн.

«Столичные сотрудники Миндоходов продолжают выявлять факты «теневого» ведения предпринимательской деятельности. Причем наибольшее внимание привлекают физические лица, предоставляющие небольшой спектр услуг или ведущие небольшую по объемам торговлю», - сообщили в управлении Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития Украины подсчитало, что уровень теневой экономики в Украине по методу «затраты населения - розничный товарооборот» в 2012 году составил 45% к официальному ВВП.

В январе-мае т.г. бюджет получил 313,9 млн грн от частных предпринимателей Киева, что вдвое больше поступлений за аналогичный период 2012 года.