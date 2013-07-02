В Украине сократилось количество дел о банкротстве предприятий

В Украине на протяжении апреля-июня текущего года количество дел о банкротстве предприятий сократились почти на 8% - с 9549 до 8811.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом сказал министр юстиции Александр Лавринович во время совещания с руководителями территориальных органов по вопросам банкротства.

Согласно сообщению, министерство провело анализ состояния дел на предприятиях Украины, которые находятся в банкротстве. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что после вступления в силу 19 января 2013 года новой редакции Закона «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», которая существенно изменила как процедуры, применяемые к предприятиям-должникам, так и статус, круг полномочий, ответственность арбитражного управляющего и государственного органа по вопросам банкротства, в стране существенно сократились количество предприятий, которые находятся под процедурой банкротства.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Украине насчитывается 8811 предприятие, которое находится в процедуре банкротства. Из них 438 предприятий – это государственные или предприятия, в уставном фонде которых государству принадлежит более 25%. Остальные – это предприятия частного сектора экономики, в том числе – физические лица-предприниматели.

По словам Лавриновича, целью инициированного Минюстом анализа было выявление тех предприятий, которые по своим экономическим показателям и имеющимся активам способны возобновить платежеспособность и погасить задолженность перед кредиторами, а также выделение тех предприятий, которые не имеют никаких перспектив погасить задолженность и потому последствиями производства по таким делам будет исключительно затягивание процедуры банкротства и накопление долгов.

Министр отметил, что имеющаяся у Минюста информация свидетельствует о том, что подавляющее большинство предприятий, которые годами находятся в стадиях распоряжения имуществом или санации, не имеют никаких потенциальных возможностей для возобновления платежеспособности.

В государственном секторе основное количество банкротов относится к таким отраслям: сельское хозяйство, добывающая, перерабатывающая промышленности, сфера торговли, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная, техническая деятельность, образование, здравоохранение.

В частном секторе основное количество банкротов относится к таким отраслям экономики: сельское хозяйство, добывающая, перерабатывающая промышленности, поставки электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, водоснабжение, строительство, сфера торговли, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность, временное размещение и организация питания, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом и тому подобное.

При этом в государственном секторе по общей процедуре ликвидируется 84% банкротов, 7% - приходится на случаи банкротства должника, который ликвидируется владельцем, 6% - банкротство отсутствующего должника, 3% - санация должника его руководителем.

Среди предприятий-банкротов частного сектора экономики более 38% - это банкротство отсутствующего должника, 37% - общая процедура банкротства, почти 12% - банкротство физических лиц – предпринимателей, 11% - банкротство должника, который ликвидируется владельцем, более 1,5% - санация должника его руководителем.

По словам министра юстиции, в дальнейшем анализ предприятий-банкротов будет проводиться на постоянной основе.