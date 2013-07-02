Госбюджет-2013 не будет выполнен и дефицит превысит плановый уровень - эксперты

Государственный бюджет на 2013 год не будет выполнен ни в части доходов, ни в части расходов, и бюджетный дефицит по итогам года превысит плановый уровень, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов в комментарии УНИАН пояснил, что активный рост дефицита госбюджета на 2013 год обусловлен раздутой расходной частью и невыполнимыми планами по доходам.

«Во-первых, он (бюджет-2013 - УНИАН) основан на бюджете-2012, который сам по себе характеризовался раздутой расходной частью, что привело к высокому дефициту по итогам прошлого года. В связи с этим Украина унаследовала из прошлого года рост расходов, превышающий 10%, несмотря на явную стагнацию экономики. Во-вторых, при составлении бюджета был использован сверхоптимистический макроэкономический прогноз на 2013 год», - поясняет эксперт.

По его оценкам, за 5 месяцев 2013 года собрано около 37% годового плана доходов, при этом в 2010-2012 годах за аналогичный период этот показатель составлял от 38 до 40%. «Недовыполнение бюджета по доходам по прошествии менее чем полугодия составляет около 2% годового показателя. Очевидно, что при сохранении статус-кво показатель недовыполнения бюджета по доходам к концу года возрастет», - прогнозирует Блинов.

По его словам, доходная часть госбюджета за последние два месяца наполнялась слабо. «Если в І квартале за счет авансовых налоговых платежей был обеспечен рост доходов на уровне 8%, то по итогам апреля-мая доходы госбюджета уже сократились на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - комментирует банкир.

Как прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, текущие расходы бюджета-2013 составляют 95%.

«Это те расходы, на которых нельзя незаметно сэкономить: их нельзя сократить или отложить без социальных или политических последствий (расходы на зарплату, обслуживание долгов, социальные выплаты и т.д.) Именно поэтому при падающих расходах мы не замечаем соответствующей динамики по расходной части», - поясняет эксперт.

По его словам, в 2012 году доля текущих расходов планировалась на уровне 89%, а годом ранее – 88%, следовательно, бюджет-2013 не обладает ранее существовавшим «пространством для маневра». «Мы ожидаем, что доходная часть бюджета будет недовыполнена минимум на 10 млрд грн, и фискальный разрыв составит около 60 млрд грн. Возможно, Минфин отложит часть расходов на 2014 год (в виде задолженности), поэтому фактический дефицит будет несколько меньше (около 3,5% ВВП)», - прогнозирует Паращий.

Народный депутат Украины Виктор Пинзеник прогнозирует недобор средств в госбюджет по итогам 2013 года на уровне 25-30 млрд грн. По его словам, статистика по доходам искусственно «улучшается» за счет платежей в госбюджет от Национального банка, практически вдвое превышающих плановый показатель (4,1 млрд грн перечислений против запланированных 2,1 млрд грн), а также невозмещением налога на добавленную стоимость, согласно плану, на 1,6 млрд грн.

«Поправка на данные обстоятельства указывает на реальное сокращение поступлений. На самом деле и по итогам полугодия бюджет в минусе», - отметил Пинзеник.

По его словам, негативное развитие ситуации требует срочного адекватного реагирования: пересмотра бюджета с секвестром расходов и закрытия разного рода налоговых «обороток» и теневых схем.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя января-мая прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше дефицита 2011 года. Сводный бюджет за 2012 год выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.