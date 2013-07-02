Больницы обяжут отчитываться об использовании препаратов, приобретенных за госсредства

Больницы будут обязаны отчитываться об использовании медикаментов, приобретенных за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель министра здравоохранения Александр Качур на брифинге сообщил, что утвержден приказ Министерства здравоохранения от 27 июня, в котором четко прописано и регламентировано, как главные врачи и больничные учреждения должны докладывать и отчитываться перед Минздравом и перед гражданами Украины об использовании лекарственных средств в больничных учреждениях, поскольку есть несколько обращений о том, что лекарственные средства не используются

«Министерство здравоохранения усиливает контроль над обеспечением больных онкологическими заболеваниями лекарственными средствами, которые закупаются за государственные средства. Для того, чтобы эти препараты использовались по назначению, Министерство здравоохранения Украины утвердило приказ об осуществлении контроля за использованием лекарственных средств, закупаемых за государственные средства», - отметил Качур.

По его словам, документом предусмотрена строгая отчетность об использовании лекарственных средств, а также регулярное информирование об остатках и их последующем перераспределении.

«Такой контроль является крайне важным ввиду того, что онкологические заболевания на сегодняшний день являются одной из наиболее актуальных медицинских проблем человечества. Ежегодно в мире выявляют более 12 млн лиц, которые впервые заболели раком, и около 7 млн умирают от такой болезни, это приблизительно 20 тыс. человек ежедневно», - сказал Качур.

Он заверил, что Минздрав сделает все возможное, чтобы граждане получали больничную помощь на высоком уровне, а пациенты были обеспечены лекарственными средствами, которые нужны для лечения болезни.

В Минздраве также проинформировали, что на сегодняшний день осуществлены централизованные закупки по направлению «онкология и взрослая онкогематология» на 269 млн 354 тыс. грн. В частности, закуплены лекарственные средств на сумму около 150 млн грн для лечения онкологических больных, препаратов для лечения онкогематологических больных - на сумму почти 63 млн грн, препаратов для лечения хронического миелоидного лейкоза - на 57 млн грн. Закупка лекарственных средств для лечения онкобольных детей осуществлена на сумму 215 млн грн, что обеспечивает 100-процентную потребность.