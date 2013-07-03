Названия ряда субвенций госбюджета изменят

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в дополнения № 3 и 7 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно изменения названия субвенции).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 298 из 377 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено в дополнении № 3 название бюджетной программы 2761530 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода» изложить в такой редакции: «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода».

Также предлагается в дополнении № 7 субвенции из государственного бюджета общего фонда на «капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода» указать: «новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем централизованного водоснабжения и водоотвода».