Правительство предлагает бизнесу новые правила торговли

Наконец многолетняя волокита с принятием Закона «О внутренней торговле» завершилась. Правительство решило отказаться от идеи введения отдельного документа, который разрабатывался, корректировался и беспрерывно критиковался предпринимателями в течение почти 4-х лет, и предлагает установить новые правила торговли путем внесения изменений в уже действующие законы.

Это стало результатом рабочей встречи представителей Минэкономразвития и Совета предпринимателей при Кабинете министров, Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, торговых сетей, общественных организаций.

Итак, какие же новшества ожидают бизнес…

Так, изменениями статьи 692 Гражданского кодекса предлагается установить предельные сроки расчетов за поставленные продовольственные товары между субъектами хозяйствования, осуществляющих торговлю, и поставщиками товаров.

Для товаров, срок годности которых до 10 дней, – 10 календарных дней со дня получения партии товаров; для товаров со сроком годности более 10 дней (кроме подакцизных) - 60 дней.

Если поставщик не предоставил необходимые сопровождающие документы в течение определенного срока, то оплата может быть задержана на такой же срок.

Изменением в Налоговый кодекс в функции органов Государственной налоговой службы добавлена норма о предоставлении ежеквартально органам местного самоуправления информации о выдаче или аннулировании торгового патента с целью дальнейшего информирования общественности о размещении пунктов продажи товаров (изменения в подпункт 191.1.281 пункта 191.1 статьи 191).

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую и/или торгово-производственную деятельность и не являются плательщиками сбора за осуществление торговой деятельности, должны будут обязательно сообщать в соответствующие органы местного самоуправления о местонахождении пункта продажи товаров и о виде предпринимательской (торговой) деятельности (изменения подпункта 267.7.6 пункта 267.7 статьи 267).

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговую деятельность в более чем 20-ти временных сооружениях или предоставляют в аренду (субаренду) более 70% принадлежащих им на правах собственности или аренды таких сооружений, не могут быть плательщиками единого налога (изменения подпункта 291.5.1 пункта 291.5 статьи 291).

Плательщики единого налога должны будут обязательно подавать в органы государственной статистики отчеты о результатах торговой или производственно-торговой деятельности (изменения пункта 296.1 статьи 291).

Изменениями статей 155, 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях увеличиваются размеры штрафов за нарушение правил торговли и торговлю с рук в неустановленных местах.

Нарушение правил торговли, выполнения работ и предоставления услуг работниками торговли, общественного питания и сферы услуг, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, влечет за собой наложение штрафа от 5 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (на 2 июля – 17 грн).

Подобные действия, совершенные в течение года после наложенного взыскания, влекут за собой увеличение штрафа от 10 до 35 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Торговля с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах влечет наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное подобное нарушение в течение года влечет к увеличению штрафа от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Статьей 12 Закона Украины «О защите прав потребителей» для субъектов хозяйствования, которые осуществляют дистанционную торговлю, устанавливается обязанность иметь помещение для хранения документов, связанных с хозяйственной деятельностью.

Такое помещение (офисное, складское, торговое, кроме помещений жилого назначения) должно быть в собственности субъекта или в праве на использование.

Статьей 15-3 Закона Украины «О государственном регулировании производства и обращении спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» запрещается продажа алкогольных напитков на разлив вне заведений ресторанного хозяйства; устанавливается норма по продаже пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий в специализированных магазинах или в обособленных от других товаров помещениях (отделах, секциях) с оборудованным местом расчета.

Статьей 19 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» определяется, что при планировании территорий потребность в предприятиях и учреждениях обслуживания населения, место их расположения определяется с учетом минимальных нормативов обеспечения населения торговой площадью в магазинах, местами в заведениях ресторанного хозяйства, бытовыми услугами, утвержденных центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере экономического развития.

Продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий осуществляется в специализированных магазинах или в обособленных от других товаров помещениях (отделах, секциях) с оборудованным местом расчета. Эта норма не распространяется на пункты продаж таких товаров в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч человек и торговая площадь которых не превышает 100 кв. метров.

Вместе с пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми и табачными изделиями могут реализовываться лишь сопутствующие товары и аксессуары.

Продажа алкогольных напитков на разлив для потребления на месте разрешается только субъектам ресторанного хозяйства.

В публикации использованы материалы Министерства экономического развития.

(УНИАН)