Российский ВТБ и венгерский OTP Bank требуют от Черногории возврата кредита в 102 млн евро

Российский ВТБ и венгерский OTP Bank потребовали от Черногории возвращения кредитов на сумму 102 миллиона евро, которые были выданы этими банками "Комбинату алюминия Подгорица" (КАП) под госгарантии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство финансов Черногории.

Компания "En+ Group" Олега Дерипаски и правительство Черногории владеют по 29,3% акций КАП. Это крупнейшее предприятие Черногории, на его долю приходится до 15% ВВП страны. Производственная мощность комбината - 120 тысяч тонн алюминия в год. На предприятии занято 1,2 тысячи человек.

Долги КАП оцениваются не менее чем в 350 миллионов евро. Из них 102 миллиона евро занято у банков ВТБ и OTP под поручительство черногорских властей. Поскольку КАП не в состоянии вернуть эти средства, банки обратились напрямую к госорганам.

Как следует из сообщения черногорского Минфина, государство не отказывается от обязательств, но средств для возврата задолженности в бюджет страны не заложено, а новые поправки к бюджету "ожидают одобрения в парламенте".

Минфин отметил, что правительство для сохранения "бюджетной стабильности и баланса фискальной нагрузки" ведет переговоры по займам с целью получить возможность осуществить выплаты в среднесрочной перспективе и с определенным грейс-периодом.

Банки потребовали возвращения кредитов на фоне инициативы Минфина запустить процедуру банкротства КАП. Соответствующий иск был подан в суд Подгорицы в середине июня. Слушание по нему назначено на 16 июля.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Черногории в целях сокращения госдолга и стабилизации экономики повысить НДС с 17% до 19% и закрыть крупнейшее предприятие страны "Комбинат алюминия Подгорица".

Комментируя рекомендацию МВФ, премьер-министр Черногории Мило Джуканович выразил надежду, что "дело до закрытия "Комбината алюминия Подгорица" не дойдет", и правительство с парламентом найдут решение, которое позволит сохранить предприятие.