S&P понизило рейтинги финансовых гигантов Barclays Bank, Credit Suisse и Deutsche Bank

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента финансовых гигантов Barclays Bank, Credit Suisse и Deutsche Bank до "А"с "А+"и подтвердило аналогичный рейтинг UBS "А", сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Прогноз по всем рейтингам стабильный. "Наше решение основано на растущих рисках для инвестиционного бизнеса крупных европейских банков в связи с неопределенностью на рынке и требованиями регуляторов, что затрудняет операционную обстановку", - комментируют понижение рейтингов аналитики S&P.

Ужесточение требований регуляторов по капиталу и ряд других факторов приведут к уменьшению числа привлекательных возможностей для системообразующих европейских банков, предполагает агентство. При этом кредитные организации, действующие в теневом секторе, чувствуют себя лучше, так как их бизнеса эти требования не касаются.

Экономические тенденции указывают на дальнейший рост волатильности, а возможное уменьшение стимулирования в США может положить конец благоприятной ситуации со ставками. "Мы также видим усиление нестабильности на фоне продолжительной стагнации европейских экономик и долговой перегруженности стран", - отмечается в сообщении S&P.

Прогнозы по рейтингам банков стабильные. В случае Barclays это отражает удовлетворительную операционную обстановку и наличие опыта риск-менеджмента, что поддерживает рейтинг организации. Credit Suisse предпринял шаги для улучшения позиций по капиталу, хотя ситуация в швейцарском банковском секторе и нестабильные показатели выручки заставляют S&P соблюдать осторожность в оценке бизнес-рисков банка.

Deutsche Bank, как ожидается, продолжит уменьшать рисковые позиции глобального бизнеса, а UBS - работать над повышением капитализации.