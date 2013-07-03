Пакистан согласился выполнить условия МВФ для получения 5,3 млрд долл. кредита

Правительство Пакистана согласилось выполнить условия, который Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул для предоставления Исламабаду очередного кредита в размере 5,3 млрд долларов. Об этом сообщил сегодня представитель министерства финансов страны, передает ИТАР-ТАСС.

"Очередной кредит МВФ необходим Пакистану для принятия срочных мер по выводу экономики из затяжного кризиса", - подчеркнул он.

Одно из главных условий выделения средств - введение в стране налога на доходы граждан с достатком выше среднего. Правительство республики было вынуждено согласиться с требованиями Фонда, который не желал идти на компромисс в этом вопросе. Также руководство МВФ увязывало предоставление кредита с введением повышенной ставки налогообложения на прибыль предприятий и фирм.

Средства необходимы Пакистану, в том числе для обслуживания кредитных траншей, выданных МВФ с 2008 года.

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