Греция надеется на новое списание долгов. Меркель - против

Правительство в Афинах питает надежды на дополнительное списание долгов Греции после выборов в германский бундестаг осенью текущего года. "Если мы продемонстрируем свою надежность и сообщим благоприятные новости, то я уверен, что наши партнеры проявят солидарность с Грецией", - заявил министр экономики Греции Костис Хатзидакис в интервью газете Die Welt, сообщает «Немецкая волна».

Хатзидакис отметил, что правительство Греции выполняет условия, согласованные с "тройкой" кредиторов, и делает все возможное, чтобы к концу года, как обещано, добиться структурного профицита бюджета. Министр сообщил, что правительство в Афинах намерено форсировать программу приватизации и, в частности, передать в концессионное пользование греческие порты и региональные аэропорты. По его словам, аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена уже выразили заинтересованность в таких сделках.

Между тем правящая в ФРГ коалиция отвергла возможность нового списания долгов Афинам. "Очень досадно, что политики в Греции вновь спекулируют о дополнительном списании задолженности. Это вызывает неправильные ожидания и абсолютно неуместно", - заявил в интервью Reuters эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге по бюджету Норберт Бартле.

Депутат напомнил, что в декабре 2012 года Еврогруппа договорилась рассмотреть дальнейшие меры на тот случай, если Греция не выполнит согласованных целей в сфере снижения бюджетного дефицита. Он, однако, подчеркнул, что никакой речи о новом списании долгов не было. Ранее возможность дополнительного списания греческой задолженности уже исключил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле.

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