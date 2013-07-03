Крупнейший банк Японии покупает таиландский Bank of Ayudhya

Японская Mitsubishi UFJ Financial Group договорилась о покупке контрольного пакета акций таиландского Bank of Ayudhya за 560 млрд иен ($5,61 млрд) на фоне того, что японские банки стараются развиваться на быстрорастущем рынке Юго-Восточной Азии, передают Вести.Ру.

Эта сделка стала самым крупным приобретение японских банков в Юго-Восточной Азии. Также она подразумевает собой завершение периода инвестиций General Electric в Ayudhya.

Сделка требует одобрение Министерства финансов Таиланда, поскольку Mitsubishi покупает 75% в банке, а доля иностранных компаний ограничена 49%. Ожидается, что регулятор согласится со сделкой.

Mitsubishi, как и другим финансовым организациям Японии, необходим рынок Юго-Восточной Азии, так как это позволяет компенсировать слабые темпы роста на отечественном рынке.