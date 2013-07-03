В Госказначействе «зависли» 170 млн грн платежей по Полтавской области

В Госказначействе «зависло» 170 млн грн платежей по Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Кременчуге сообщил губернатор Полтавской области Александр Удовиченко.

По его словам, все защищенные статьи бюджета (зарплаты, плата за энергоносители) и пенсии финансируются вовремя, а вот с незащищенными есть проблема.

«80% незащищенных статей профинансированы, а 20% - нет. Это 170 млн грн. по всем бюджетам. В частности, не финансируется ремонт дорог»,- сказал Удовиченко.

Он также отметил, что вопрос данных платежей планируется в понедельник рассмотреть на совещании с участием губернаторов у премьер-министра Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, 25 июня мэр Полтавы Александр Мамай выразил публичную обеспокоенность непроплатой городских платежей Госказначейством.

По его словам, городские деньги не пропускает Госказначейство и все что делается в Полтаве в плане ремонтов и развития инфраструктуры - все построено на голом энтузиазме.

21 июня мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев также обратился в Госказначейство с требованием производить оплату за выполненные работы, которая прекратилась три недели назад. Заместитель мэра Кременчуга Татьяна Неиленко сообщила, что в казначействе уже накопилось неоплаченных платежей на 9 млн грн.

О проблемах с платежами Госказначейства в последние недели говорили также меры Тернополя и Сум, губернатор Донецка, власти Ивано-Франковской области.