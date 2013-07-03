Янукович поручил принять меры по противодействию отмыванию доходов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Поручение относительно предотвращения и противодействия преступной деятельности организованных преступных группировок, в том числе международных, по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В соответствии с этим Поручением правительство совместно с Советом национальной безопасности и обороны при участии регуляторов финансового рынка должно обеспечить активизацию работы по этому вопросу, в частности, по осуществления мероприятий финансового мониторинга.

Кроме того, Президент рекомендовал Генеральной прокуратуре принять меры для выявления схем и механизмов легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, и перераспределения таких доходов, привлечения виновных в установленном порядке к ответственности, а также обеспечить усиление взаимодействия правоохранительных и других государственных органов по вопросам борьбы с организованной преступностью, улучшения межведомственного сотрудничества контролирующих и правоохранительных органов.

Вместе с тем, до конца октября 2013 года Совет национальной безопасности и обороны должен обеспечить подготовку к рассмотрению на заседании Совета вопроса о состоянии предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

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