Fitch ухудшило прогноз рейтинга 10 ведущих украинских компаний до «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний вслед за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Украины до «негативного» со «стабильного», говорится в пресс-релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«При этом агентство подтверждает долгосрочный рейтинг Украины на уровне «В»», - говорится в сообщении

В перечень компаний, чей прогноз по рейтингам был пересмотрен, вошли следующие компании: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V.(частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo). Рейтинг также пересмотрен для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.

Как сообщал УНИАН, 1 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В". По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.