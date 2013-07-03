Кризис в Португалии может привести к дестабилизации финансовой системы - Баррозу

Политический кризис в Португалии может спровоцировать очередную волну дестабилизации финансовой системы страны, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, сообщают Вести.ru.

Он также отметил, что подобная ситуация может нивелировать достижения, ради которых правительство страны решилось на сложные реформы и реализовывало меры жесткой экономии.

"Реакция рынков указывает на явный риск, который для финансовой стабильности представляет начавшийся политический кризис. Финансовая нестабильность может навредить населению Португалии, тем более что страна демонстрирует сигналы улучшений в экономике", – заявил Баррозу.

Политический кризис незамедлительно сказался на финансовых рынках: доходность 10-летних облигаций на открытии подскочила с 6 до 8%. Фондовый индекс рухнул на 5,5%. Больше всех пострадали акции банковской сферы: Banco Espirito обвалился на 11%, Banco BPI - на 12%.

Парламентский раскол может замедлить темпы реализации программы бюджетной консолидации. По оценкам аналитиков Barclays, если государственная финансовая политика останется без изменений, то объем задолженности вырастет до 134% ВВП к 2015 г.