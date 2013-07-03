Киевляне получили 18,6 тыс. квитанций об уплате налога на недвижимость на 6,1 млн грн

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве отправили жителям столицы 18681 сообщений-решений об уплате налога на недвижимость на общую сумму 6,1 млн грн, сообщает пресс-служба управления Миндоходов.

При этом налогоплательщики уже уплатили 1,7 млн грн налога.

«Получить консультацию о начислении налога на недвижимость можно в налоговых инспекциях, центрах обслуживания плательщиков налогов или позвонить на номера «горячих линий», - сообщили в управлении Миндоходов, напомнив, что для физических лиц объектами налогообложения являются жилые дома, пристройки к ним, усадьбы, квартиры, коттеджи и комнаты в многосемейных квартирах.

Как сообщал УНИАН, за каждый квадратный метр сверх льготной площади для квартир жилой площадью от 120 до 240 кв. м и жилых домов жилой площадью от 250 до 500 кв. м платеж составит 1% минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года. Для квартир жилой площадью более 240 кв. м и домов жилой площадью более 500 кв. м определена ставка в размере 2,7% минимальной зарплаты.

Размер минимальной зарплаты составляет 1147 грн.

В целом по Украине Министерство доходов и сборов Украины разослало 244 тыс. квитанций об уплате налога на недвижимость, которые необходимо оплатить в течение 60 дней.