Виктор Суслов: «Позиция Украины в ЕЭК должна звучать и быть учтенной»

Подписав Меморандум об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией, что состоялось 31 мая текущего года, Украина получила возможность иметь своего представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года. 3 июля Кабинет министров назначил представителем в комиссии Виктора Суслова. В интервью УНИАН он рассказал, когда планирует начать активную работу в новой должности и какие первоочередные задачи собирается решать.

- Виктор Иванович, когда Вы впервые получили предложение занять должность представителя Украины в ЕЭК?

- Первоначально предложение прозвучало на следующий день после подписания Меморандума. То есть, более месяца назад. Ну а дальше шел процесс согласования.

- Ваша кандидатура обсуждалась с ЕЭК?

- Мне сложно сказать. С деталями процедуры назначения я не знаком. Кто и как согласовывал, не знаю.

- Вы как представитель Украины в ЕЭК будете работать в Москве?

- Конечно, в Москве. Информация о том, что местом постоянного пребывания представителя Украины в ЕЭК будет Киев, прозвучала, видимо, по ошибке.

- Вас не смущает, что представитель Украины, согласно Меморандуму об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией, будет участвовать в заседаниях исключительно по приглашению членов комиссии?

- Можно, конечно, было бороться за другой статус, но Меморандум уже подписан. И он подписан в той редакции, какая есть. По приглашению - значит по приглашению. Но раньше и такой возможности у Украины не было.

Думаю, очень важно, что мы получили право иметь наблюдателя в ЕЭК. Дальше уже от меня будет зависеть, как удастся построить сотрудничество в рамках комиссии. В этом плане, конечно, передо мной стоит задача получить постоянное приглашение на все заседания для обсуждения всех вопросов. Я хочу тесного и конструктивного сотрудничества с Евразийской комиссией, с ее председателем и с членами комиссии. Такого сотрудничества, чтобы им приятно было видеть представителя Украины на всех заседаниях, чтобы они постоянно интересовались позицией Украины при принятии тех или иных решений. Необходимо будет строить работу так, чтобы мнение Украины там звучало и учитывалось. В этом и заключается, очевидно, главная задача.

- Можете ли Вы уже сказать, какие конкретные вопросы будут интересовать Украину, в первую очередь?

- Об этом преждевременно говорить, поскольку надо, чтобы полностью были определены мои функции. Думаю, по этой теме необходимо будет еще провести переговоры с руководством ЕЭК.

- Когда Вы ожидаете непосредственного начала работы?

- Поскольку сегодня (3 июля – ред.) Кабмин дал поручение на протяжении месяца подготовить положение о представителе, то можно ожидать реального начала работы условно с 1 сентября текущего года. Надо еще решить большой объем чисто организационных вопросов. Это ведь вновь создаваемое представительство. А это, помимо определения функций и установления контактов, - вопросы офиса, персонала.

- Каким образом Вы будете работать с правительственным уполномоченным Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС Валерием Мунтияном, которого, кстати, многие называли основным претендентом на должность представителя Украины в ЕЭК?

- У нас будут разные задачи. Валерий Иванович Мунтиян является правительственным уполномоченным. Он работает в Украине. Мне с ним, конечно же, нужно будет взаимодействовать. Скажу прямо, что я буду делать это с большим удовольствием, потому что мы давно и хорошо знакомы, в том числе и по совместной работе.

Поэтому, думаю, никаких проблем возникнуть не может, и рассчитываю на серьезную помощь и поддержку с его стороны.

Юрий Дощатов (УНИАН)

***Виктор Иванович Суслов родился 25 февраля 1955 года в селе Гродеково Приморского края (Россия). В 1977 году окончил Харьковский государственный университет им.А.Горького (экономист, преподаватель политэкономии). В 1985-м - Московский институт иностранных языков им.М.Тореза (специальность "португальский язык"). Кандидат экономических наук.

В 1992-1993 гг. - главный консультант экономической службы Администрации президента Украины Леонида Кравчука. С 1993 по 1994 гг. советник премьер-министра Украины Ефима Звягильского.

Народный депутат Украины II созыва (1994-1997 гг.), глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности.

С 1997 по 1998 гг. министр экономики Украины в Кабмине Валерия Пустовойтенко.

Народный депутат Украины III созыва (1998-2002 гг.) от блока Соцпартии Украины и Селянской партии Украины. Член комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности Национального банка Украины, замглавы временной следственной комиссии по расследованию причин банкротства банка "Украина".

В 2002 - 2006 гг. председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

С 2006 по 2007 гг. заместитель министра внутренних дел Украины.

С марта 2009 по март 2010 гг. - председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.