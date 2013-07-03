«ГлобалМани» опровергает информацию СМИ о своей причастности к ситуации с WebMoney

Генеральный директор платежной системы «ГлобалМани» Александр Тютюн опроверг информацию некоторых СМИ о якобы причастности компании к скандалу вокруг компании WebMoney в Украине. Об этом он заявил сегодня, 3 июля, во время круглого стола в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Компания «ГлобалМани» была создана еще в период, когда о Януковиче и его команде во власти никто не слышал, они были в оппозиционных кругах», - заявил Тютюн.

Он напомнил, что правила работы «ГлобалМани» согласовывались в НБУ в 2009 году, когда ведомством руководил еще Владимир Стельмах. И только к первой версии правил платежной системы было 117 итераций со стороны регулятора. При этом, Тютюн уточнил, что в нынешнем году в связи с вступлением в силу нового законодательства о платежных системах в Нацбанк уже трижды подавались изменения к правилам работы платежной системы «ГлобалМани» и к ним также высказаны обоснованные замечания регулятора - «на 60 страницах». Тем не менее, уверен Тютюн, при желании, зарегистрировать правила в НБУ можно, «если работать над замечаниями, а не ссылаться на трудности».

Тютюн также отметил, что руководство «ГлобалМани» регистрировало компанию по всем правилам, международным стандартам, чтобы на ее деятельность не влиял фактор смены власти. «В наших правилах половина 110-й директивы Евросоюза выписана. Да, (по правилам) неудобно работать, но такие здесь (в Украине) требования», - отметил Тютюн.

Относительно существующих предположений в СМИ о якобы наличии интереса «ГлобалМани» в преследовании WebMoney, Тютюн заявил, что «это фантазии». В качестве подтверждения своих слов, он сообщил, что зарубежные собственникиWebMoney уже три года ведут переговоры относительно покупки платежной системы «ГлобалМани». В связи с этим, по его словам, было бы нелогично «портить отношения с одним из возможных инвесторов». В то же время Тютюн не раскрыл подробностей переговоров, как и того, приемлемы ли данные предложения для «ГлобалМани».

Справка УНИАН. Компания «ГлобалМани» является оператором, разработчиком и генеральным агентом одноименной платежной системы. Имеет лицензию НБУ на перевод денежных средств без открытия счетов. Система впервые в Украине официально эмитировала электронные деньги в октябре 2011 года. Эмитентом выступил государственный Ощадный банк Украины. «ГлобалМани» позволяет осуществлять более 1,5 тыс. видов платежей. Всего насчитывается более 65 тыс. точек доступа в систему.

Учредителями «ГлобалМани» выступают: ПАО «Закрытый недиверифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Европейские технологии» (60%), КВИК Пеймент СИСТЕМ ЛТД (39,48%), а также миноритарным акционером является генеральный директор «ГлобалМани» Александр Тютюн.