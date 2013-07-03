Банки считают завышенной комиссию при реализации залогового имущества

Украинские банки выступают против увеличения размера комиссии, взимаемой при реализации залогового имущества, с 5% до 15%, как того требует приказ Министерства юстиции №1758/5 от 29 ноября 2012 года.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявили исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов и заместитель председателя Национального банка Украины Валерий Прохоренко.

В частности, по мнению Мамедова, законом оговорен размер комиссии в 5%, а повышение ее до 15% может негативно сказаться на вкладчиках банков.

«На сегодняшний день комиссия, которую берет торгующая организация (при реализации залогового имущества - УНИАН), составляет 5%. Разъяснение, которое дало Министерство юстиции, говорит о том, что комиссия может вырасти до 15%. Но в этом случае все затраты банка будут ложиться на других вкладчиков. Значит, из-за клиентов, которые не выполнили свои обязательства, будут страдать другие. Поэтому мы говорим о том, что комиссии по продаже имущества должны быть не более 5%», - сказал Мамедов.

В свою очередь Валерий Прохоренко выразил мнение, что банки имеют полное право обращаться с взысканием на залог с минимальными потерями для себя.

«Банки умеют считать деньги, если они считают 15% слишком дорого, значит это действительно для них дорого», - отметил Прохоренко.

Ранее СМИ сообщили о том, что 11 коммерческих банков подали судебный иск с требованием обжаловать приказ Министерства юстиции №1758/5 о внесении изменений в некоторые приказы Минюста по вопросам реализации арестованного имущества от 29 ноября 2012 года, предусматривающий повышение комиссии при реализации залогового имущества до 15%. Первое заседание суда прошло в среду, 3 июля.