Представитель Украины в ЕЭК будет постоянно находиться в Москве

Виктор Суслов, назначенный сегодня представителем Украины в Евразийской экономической комиссии, будет работать на новой должности с постоянным пребыванием в Москве, где и расположены все органы управления Таможенного союза. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

“Конечно, в Москве. Информация о том, что местом постоянного пребывания представителя Украины в ЕЭК будет Киев, прозвучала, видимо, по ошибке”, - сказал Суслов.

Он также заявил, что надеется непосредственно приступить к работе с 1 сентября, после решения всех административных и организационных вопросов.

“Кабмин дал поручение на протяжении месяца подготовить положение о представителе, так что можно ожидать реального начала работы условно с 1 сентября текущего года. Надо еще решить большой объем чисто организационных вопросов. Это ведь вновь создаваемое представительство. А это, помимо определения функций и установления контактов, - вопросы офиса, персонала”, - сказал Суслов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 3 июля назначил Виктора Суслова представителем Украины в Евразийской экономической комиссии.

31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.