Суслов: главное - добиться, чтобы ЕЭК учитывала мнение Украины

Виктор Суслов, назначенный сегодня, 3 июля, представителем Украины в Евразийской экономической комиссии, считает главной задачей на новой должности наладить сотрудничество с ЕЭК таким образом, чтоб мнение Украины учитывалось при принятии решений. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

“Я хочу тесного и конструктивного сотрудничества с Евразийской комиссией, с ее председателем и с членами комиссии. Такого сотрудничества, чтобы им приятно было видеть представителя Украины на всех заседаниях, чтобы они постоянно интересовались позицией Украины при принятии тех или иных решений. Необходимо будет строить работу так, чтобы мнение Украины там звучало и учитывалось. В этом и заключается, очевидно, главная задача”, - сказал Суслов.

При этом он отметил, что намерен добиваться права присутствовать на всех заседаниях ЕЭК.

Согласно Меморандуму об углублении взаимодействия с Евразийской экономической комиссией, представитель Украины может участвовать в заседаниях исключительно по приглашению членов комиссии

“Можно, конечно, было бороться за другой статус, но Меморандум уже подписан. И он подписан в той редакции, какая есть. По приглашению - значит по приглашению. Но раньше и такой возможности у Украины не было. Думаю, очень важно, что мы получили право иметь наблюдателя в ЕЭК. Дальше уже от меня будет зависеть, как удастся построить сотрудничество в рамках комиссии. В этом плане, конечно, передо мной стоит задача получить постоянное приглашение на все заседания для обсуждения всех вопросов”, - заявил Суслов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 3 июля назначил Виктора Суслова представителем Украины в Евразийской экономической комиссии.

31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Согласно Меморандуму, представителю Украины предоставляется возможность присутствовать на открытых заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК, но лишь по приглашению всех участников.