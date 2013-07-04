Moody's снизило рейтинги испанских банков

Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги трех проблемных испанских банков, которые были национализированы властями. Это Bankia, Catalunya Banc и NovaCaixaGalicia, сообщают Вести.ru.

В Moody’s отметили, что качество банковских портфелей данных банков остается “очень слабым”. Кроме того, аналитики агентства заявили, что перед компаниями стоят серьезные трудности в решении таких задач, как увеличение рентабельности, снижение долговой нагрузки, сокращение издержек.

Кредитная оценка Bankia была понижена на две ступени с "Ba2" до "B1". Рейтинг Catalunya Banc и NovaCaixaGalicia снизился с "B1" до "B3". В Moody’s сохранили "негативный" прогноз по рейтингу по всем трем компаниям, отметив, что “дальнейшее ухудшение качества портфелей банков выглядит очень вероятным”.

Bankia, Catalunya Banc, NovaCaixaGalicia, а также Banco de Valencia были национализированы в 2012 г. на фоне обострения проблем в финансовом секторе Испании.

Власти ЕС одобрили выделение 100 млрд евро для оказания помощи испанским банкам. Испания уже использовала 41,3 млрд долл. из этой суммы.

В испанском правительстве заявили, что надеются продать госпакеты акций в Catalunya Banc и NovaCaixaGalicia до конца 2016 г.

Однако решение Moody’s показывает, что в условиях дальнейшего ухудшения финансовых показателей проблемных банков вернуть их в частный сектор властям будет непросто.

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