Кабмин выделил Одесской области 27,5 млн. грн на ликвидацию последствий урагана

Правительство выделило Одесской области из резервного фонда государственного бюджета 27,5 млн. грн на компенсацию убытков вследствие урагана, прошедшего в регионе 31 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, по его словам, Кабинет министров держит этот вопрос на постоянном контроле и делает все возможное, чтобы помочь регионам в решении таких проблем.

Вследствие урагана, который сопровождался грозовым дождем с градом и шквальным ветром до 35 м/с, было повалено 4 тыс. деревьев, повреждены линии электропередач и контактные линии электротранспорта. Без электроэнергии остались 1,5 тыс. жилых зданий. Повреждено 500 м газопроводов, отключено от газоснабжения 83 объекта (400 абонентов). Причинен ущерб 1285 объектам ЖКХ и 59 объектам социально-культурной сферы. Погиб один человек, за медицинской помощью обратились 40 человек.