Всемирный банк причислил Россию к богатым странам

Всемирный банк в рамках ежегодного пересмотра рейтингов переместил Россию из категории стран с уровнем валового дохода на душу населения «выше среднего» в категорию государств с высоким уровнем доходов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Всемирного банка, сообщает lenta.ru.

Всемирный банк делит все страны на четыре категории (помимо двух упоминавшихся, это государства с низким доходом и с доходом ниже среднего). В категорию самых бедных стран попадают те, в которых на душу населения приходится менее 1035 долларов валового национального дохода, в следующую — с доходом в 1036-4085 долларов на человека, в третью — с доходом в 4086-12615 долларов и, наконец, в последнюю — с доходом выше 12616 долларов.

Вместе с Россией в категорию богатых стран попали Антигуа и Барбуда, Чили, Латвия, Литва и Уругвай. Еще несколько стран (в том числе Ирак, Белиз и Албания) оказались в категории государств с доходами выше среднего. Понижение зафиксировано только по двум странам: по Мавритании и по Южному Судану.

Первое место в рейтинге самых богатых стран по уровню валового дохода на душу населения занимает Монако, в пятерку входят также Лихтенштейн, Бермудские острова, Норвегия и Швейцария. США в рейтинге Всемирного банка занимают 18 место с показателем в 50,1 тысячи долларов. Россия, чей доход на душу населения был оценен в 12,7 тысячи долларов, находится на 72 месте, между Хорватией и Польшей. Среди стран, ранее входивших в состав СССР, Россия уступает только Эстонии (15,8 тысячи долларов), Латвии (14,2 тысячи долларов), Литве (13,9 тысячи долларов). Казахстан находится на 89 месте с показателем в 9,7 тысячи долларов, Украина — на 136-м с 3,5 тысячи долларов на человека.