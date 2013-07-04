Польша снизила учетную ставку до рекордных 2,5%

Варшава. Национальный банк Польши (NBP) с сегодняшнего дня снизил учетную ставку до рекордно низких за всю историю 2,5%, что на 0,25 п.п. ниже предыдущего уровня и почти вдвое меньше, чем в ноябре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, такое решение принял совет по денежно-кредитной политике Нацбанка Польши по результатам заседания 2-3 июля.

Глава NBP Марек Белька заявил, что это последнее снижение учетной ставки, отметив, что "худшее в польской экономике позади".

Нацбанк Польши с ноября прошлого года в попытке активизировать замедляющийся экономический рост снизил учетную ставку уже на 2,25 п.п.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики считают, что рекордно низкая учетная ставка, которая определяет стоимость заемных средств, будет действовать в Польше по крайней мере до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, в июне польское министерство экономики снизило прогноз роста национальной экономики в текущем году до 1,5% с ожидаемых ранее более 2%, приблизив тем самым свои оценки к прогнозам международных финансовых институтов.

Справка УНИАН. Входящая в Евросоюз Польша является крупнейшей восточноевропейской экономикой, которой после разразившегося в конце 2008 года за счет роста экономики на фоне рецессии в других странах впервые удалось войти в шестерку крупнейших среди всех государств ЕС.

В то же время в прошлом году рост польского ВВП замедлился до 1,9% с 4,3% годом ранее.

В первом квартале польская экономика выросла на 0,5%.