Индийская рупия упала до рекордного минимума

Рупия упала до рекордно низкого уровня на фоне опасений иностранных инвесторов относительно уязвимости валюты из-за рекордного дефицита платежного баланса, сообщают Вести.ru.

Рупия начала падать также из-за опасений сворачивания программы покупки облигаций ФРС США. Зарубежные фонды в июне продали индийских активов на $7,1 млрд.

"Отток является проблемой, мы видим спрос на доллары со стороны иностранных банков, - сказал трейдер Development Credit Bank Навин Рагхуванши. – Резервный банк Индии может вмешаться для поддержки рупии".

Индийская валюта упала до 60,22 за доллар, именно по такую цену установили местные банки, сообщает Bloomberg.

Центральный банк вчера опубликовал проект, согласно которому банки должны контролировать риски компаний при работе с иностранной валютой и включать этот риск в стоимость кредитования.

Дефицит текущего счета платежного баланса вырос по состоянию на 31 марта до рекордного уровня в 4,8% ВВП. При этом правительству потребуется более $75 млрд для финансирования дефицита в текущем финансовом году.