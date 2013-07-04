Отток капитала из РФ за полгода превысил 38 млрд долл.

Чистый отток частного капитала из РФ во втором квартале 2013 года ускорился до 10 миллиардов долларов с 5,4 миллиарда долларов годом ранее, но замедлился почти втрое по сравнению с предыдущим кварталом, следует из оценки Банка России по данным платежного баланса, сообщает Рейтер.

Чистый отток капитала в первом квартале 2013 года составил 28,4 миллиарда долларов, а за первое полугодие из страны ушло 38,4 миллиарда.

В конце прошлого года ЦБ пересчитал отток капитала по новой методике, исключающей трансферты мигрантов, и скорректировав их на объем операций "валютный своп".

Без учета корректировок чистый вывоз частного капитала банками и предприятиями из РФ во втором квартале 2013 года составил 9,1 миллиарда долл. - почти столько же, сколько годом ранее.

Во втором квартале 2012 года банки и предприятия вывезли из страны 9 миллиардов долл., в первом квартале 2013 года – 29 миллиардов.

За первое полугодие 2013 года вывоз капитала составил 38,1 миллиарда долл. по сравнению с 43,7 миллиарда годом ранее.