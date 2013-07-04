Владелец «Дельта Банка» Николай Лагун покупает греческий «Астра Банк», сообщил УНИАН источник в «Астра Банке».

По словам собеседника агентства, переговоры по вопросу продажи ведутся уже около месяца, но официальных заявлений от руководства банка не было.

Как сообщил источник со ссылкой на слова Лагуна, покупая «Астра Банка», новый акционер прежде всего «покупает кредитный портфель одного из лидеров рынка автокредитования». Собеседник агентства также сообщил, что ориентировочная цена сделки составляет 0,9 собственного капитала банка, или порядка 93 млн евро, а закрытие сделки запланировано до сентября текущего года.

Представители «Дельта Банка» информацию относительно сделки не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в конце марта владелец «Дельта Банка» Николай Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. Также 28 февраля текущего года завершена сделка по покупке Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка». По словам Лагуна, данные сделки являются частью стратегии развития банковского бизнеса, и приобретенные банки будут интегрированы с “Дельта Банком” и продолжат работу под его брендом.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 34,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,350 млрд грн, обязательства - 31,586 млрд грн, средства клиентов - 22,628 млрд грн, собственный капитал - 3,160 млрд грн, уставный капитал - 2,327 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 97,980 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 1,852 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,009 млрд грн, обязательства - 678,225 млн грн, средства клиентов - 648,923 млн грн, собственный капитал - 1,173 млрд грн, уставный капитал - 1,050 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,229 млн грн. Владельцем банка является Alpha Bank (Греция, 100% акций банка).