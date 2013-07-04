В Польше более 90% играющих на Forex потеряли деньги – финнадзор РП

Варшава. Более 90% собственников счетов, которые позволяют играть на международном рынке валют Forex в Польше, в прошлом году потеряли свои деньги.

Об этом свидетельствуют результаты исследования польского органа финансового надзора Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), которыми располагает УНИАН.

По данным комиссии, в прошлом году 81% активных клиентов, играющих на Forex, зафиксировали убыток на фоне 19% тех, кому удалось зафиксировать прибыль.

С учетом не завершенных на конец прошлого года транзакций, исходя из котировок валют, на "минусе" было 93% собственников форекс-счетов.

KNF в своем сообщении также отметил, что использование "кредитного плеча" серьезно повышает риски, которые могут привести к тому, что убыток будет большим, чем начальный депозит.

Как сообщал УНИАН, глава Интернет-ассоциации Украины Татьяна Попова cчитает Forex в Украине нелегальным бизнесом, сравнив его с казино, где могут выиграть только опытные игроки, а большинство других теряют деньги.

Напомним, недавно Нацбанк Украины организовал рабочую группу для разработки регулятивных мер по детенизации украинского рынка Forex.

Ранее компании, работающие Forex, единогласно заявляли, что ограничение их не касается, так как Нацбанк не является их регулятором и не может им ничего запретить.