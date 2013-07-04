S&P повысило рейтинг Кипра

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра в иностранной и национальной валютах до "ССС+"с "выборочного дефолта" (SD), прогноз по рейтингам стабильный, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В то же время S&P аналогичный краткосрочный рейтинг пересмотрен в сторону повышения - до "С"с "SD".

Последний раз рейтинговое действие S&P в отношении островного государство было предпринято 28 июня, тогда агентство понизило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра до "выборочного дефолта"с "ССС"вслед за предложением властей о добровольном обмене суверенных облигаций, выпущенных по внутреннему праву.

Кипр 1 июля завершил обмен бондов на 1 миллиард евро со сроком погашения максимум до 2016 года на новые бумаги с теми же ставками купона, но удлиненным сроком погашения - в 5-10 лет. "Вслед за завершением сделки, которую мы рассматривали как вынужденный обмен, мы повысили долгосрочный суверенный рейтинг и рейтинг эмитента Кипра до "ССС+"", - говорится в сообщении. Решение S&P отражает надежды его аналитиков на то, что страна сможет погасить свои долги в полном объеме и в установленные сроки.

Аналитики агентства верят, что экономические перспективы Кипра остаются слабыми. "По нашему мнению, экономический рост страны будет зависеть от переориентации его экономической базы, что, вероятно, включает разработку шельфовых месторождений газа. Ожидаемое сокращение объемов государственного и финансового секторов, а также банковской системы, вероятно, приведет к значительной потере рабочих мест в этих областях, а также в недвижимости и туризме. На долю этих отраслей приходится более 50% ВВП Кипра", - отметило S&P.

Экономика Кипра, по мнению экспертов агентства, сократится приблизительно на 20% в период с 2013 по 2016 года. Слабый экономический рост и перспективы рынка труда могут также оказывать негативное влияние на общественную и политическую поддержку амбициозной бюджетной программы консолидации.

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