Рада разрешила оформлять бюджетную задолженность векселями

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 народных депутатов при необходимых 226.

Представляя законопроект, глава бюджетного комитета парламента Евгений Геллер заявил, что в документ внесены предложения и выводы бюджетного комитета.

Вместе с тем, в ходе обсуждения народные депутаты от оппозиции раскритиковали законодательную инициативу и прогнозировали возможный рост давления на бизнес в связи с принятием этого законопроекта.

Согласно законопроекту, срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.

Документы будут оформляться по желанию субъектов предпринимательства.

Ранее, глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник заявлял, что сейчас важно не только ввести такой инструмент оформления задолженности (вексельный - УНИАН) на добровольной основе, но и сделать его ликвидным. «Главное - чтобы инструмент был ликвидным, а для повышения ликвидности мы предложили ограничить объем выпуска векселей суммой в одну пятую часть задолженности и сроком обращения – пять лет. Это компромисс, и это повышает интерес к инструменту», - сказал Хомутынник.

При этом он также заявлял, что граничной суммы выпуска векселей в целом нет, и это предмет дискуссий. «Суммы – нет. А само использование векселей является добровольным. В законопроекте так прописано», - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.