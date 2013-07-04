Рада приняла закон об оформлении бюджетной задолженности векселями

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, глава бюджетного комитета парламента Евгений Геллер заявил, что в документе учтены предложения бюджетного комитета.

Вместе с тем, в ходе обсуждения народные депутаты от оппозиции раскритиковали законодательную инициативу и прогнозировали возможный рост давления на бизнес в связи с принятием законопроекта.

Согласно законопроекту, срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник заявлял, что сейчас важно не только ввести такой инструмент оформления задолженности (вексельный - УНИАН) на добровольной основе, но и сделать его ликвидным. «Главное, чтобы инструмент был ликвидным, а для повышения ликвидности мы предложили ограничить объем выпуска векселей суммой в одну пятую части задолженности и сроком обращения пять лет. Это - компромисс, и это повышает интерес к инструменту», - сказал Хомутынник.

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