На Житомирщине ограблены 2 отделения Приватбанка. Вознаграждение за информацию - 10 тысяч грн

В ночь на 3 июля в Житомирской области ограбили два отделения Приватбанка. Банк обещает вознаграждение в 10 тыс. грн за информацию о грабителях, которая поможет раскрыть преступление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, в ночь с 2 на 3 июля двое неизвестных преступников силовым способом проникли в помещение отделения банка, расположенного в поселке Романов Романовского района, и раскрыли установленный там терминал самообслуживания. Той же ночью преступники проникли в помещение отделения банка в поселке Довбыш Барановского района, где также вскрыли терминал самообслуживания и успели скрыться до прибытия оперативной группы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 июля были зафиксированы одно ограбление банкомата Приватбанка в Ривне, две неудачные попытки ограбления банкоматов в Ривненской области и одна попытка ограбления терминала Приватбанка.

Как сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, в Ривне злоумышленники ограбили банкомат в супермаркете «Лита» в микрорайоне «Юбилейное». Этой же ночью зафиксированы попытки ограбить банкоматы Приватбанка на улице Киевской в Ривне и в поселке Клевань. А в селе Тучин Гощанского района злоумышленники пытались украсть деньги из терминала пополнения счетов.