ВР решила, что до 1 января можно возмещать НДС путем выдачи векселей

Верховная Рада приняла Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (о реструктуризации бюджетной задолженности).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В объяснительной записке отмечается, что настоящим документом предлагается дополнить Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» новой статьей 22, согласно которой предоставить право Кабинету министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке. Также предусматривается на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Законом установлено, что до 1 января 2014 года органы, осуществляющие казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученных заключений соответствующих органов государственной налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению из бюджета, могут в соответствии с Законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” по заявлению плательщиков налога выдавать им указанные в заключениях суммы бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей. С целью приведения в соответствие с нормами Закона Украины „О бюджете на 2013 год” предлагается установить, что сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства платится в общий фонд государственного бюджета.

В законе предусмотрено предоставить право Кабинету Министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 01 января 2013 года в установленных им объемах, путем выдачи финансовых казначейских векселей сроком обращения до 5 лет, с доходностью, не превышающей 5 %. Право выдачи таких векселей предоставить органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств.

Предоставить право органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученного от соответствующего контролирующего органа заключения с указанием суммы налога на добавленную стоимость, которая подлежит возмещению из бюджета, выдавать плательщику налога, подавшему в такой контролирующий орган заявление об избрании способа возмещения из бюджета суммы налога на добавленную стоимость путем получения финансового казначейского векселя, указанную в заключении сумму бюджетного возмещения путем выдачи финансового казначейского векселя сроком обращения до 5 лет, с доходностью, не превышающей 5 % в соответствии с порядком, определенным Кабинетом Министров Украины.

В объяснительной записке сказано, что «в соответствии с отчетом правительства об исполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» кредиторская задолженность по расходам общего фонда государственного бюджета на 01.01.2012 г. составила 2189,1 млн. грн., а на 01.01.2013 р.- 4354,8 млн. гривень».