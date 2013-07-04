В бюджете России образовалась дыра в триллион рублей

Недопоступление доходов в федеральный бюджет 2013 года может составить до триллиона рублей (1 долл. - 33,2204 руб.). Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на обсуждении проектировок бюджета на следующие три года, сославшись на расчеты налоговой и таможенной служб, сообщает РИА Новости.

«Если сбудутся эти риски, конечно, не хотелось бы, чтобы они сбывались, то нам придется их замещать средствами от нефтегазовых доходов в этом году. А если так произойдет, то мы не сможем сформировать Резервный фонд в том объеме, который изначально планировали на текущий год», — цитирует агентство министра.

Силуанов также предупредил правительство о том, что нельзя закладывать в бюджет на следующие годы слишком оптимистические показатели.

Утром 4 июля газета «Ведомости» написала, что Минфин подготовил «рисковый» прогноз на 2013 год, согласно которому дефицит бюджета составит не 521 миллиард рублей, как это записано в подписанном президентом финансовом документе, а 668 миллиардов. Это произойдет, в частности, из-за снижения доходов от приватизации, из-за недопоступления импортных пошлин и из-за возмещения НДС. С другой стороны, снижение части доходов будет компенсировано за счет более высоких цен на нефть и прибыли от отчислений за право пользования недрами. Цифра в триллион рублей в публикации газеты не фигурировала.

Минфин предупреждал об угрозе снижения доходной части бюджета и ранее. В марте представители ведомства заявляли о потенциальной дыре в полмиллиарда рублей. В июне 2013 года Антон Силуанов отметил, что российская экономика демонстрирует признаки перегрева, но с ним не согласились коллеги из Минэкономразвития.

Министерство финансов регулярно выступает за ограничение трат и соблюдения бюджетной дисциплины. В правительстве ему оппонируют, как правило, министерства социального блока и Минэкономразвития. Вице-премьер Ольга Голодец уже успела в июле 2013 года обвинить Минфин в том, что он пытается сэкономить на инвалидах и сиротах.

Согласно бюджету России на 2013 год,его доходы должны составить 12,87 триллиона рублей. При этом ранее сообщалось, что из-за высоких цен на нефть они могут увеличиться до 13,03 триллиона рублей. Таким образом, потенциальная сумма выпадающих доходов в триллион рублей составляет около 7,7 процента от всего бюджета.