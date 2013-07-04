Операторы рынка Forex хотят объединиться в профильную ассоциацию

Профессиональные операторы украинского рынка Forex намерены объединиться в профильную ассоциацию с целью усиления защиты прав участников валютного рынка, сообщил УНИАН управляющий директор компании «Форекс Клуб» в России Илья Волков. По его словам, основной задачей ассоциации будет помощь государству в создании четких законодательных норм регулирования этого рынка.

«Я считаю, что потенциал рынка Forex в Украине достаточно большой, и он реализован, по моей оценке, менее чем наполовину. Как только появятся адекватные нормы регулирования и конкретное определение вида деятельности, появится механизм судебной защиты. Это все повысит прозрачность рынка, что простимулирует клиентов относиться с большим доверием к Forex», - отметил Волков.

По его словам, одной из первых инициатив созданной ассоциации будет обнародование анализа объема, структуры рынка и примерных долей участников для создания концепции регулирования рынка.

Волков поддержал инициативы Национального банка Украины по детенизации и четкому законодательному урегулированию валютного рынка.

«Мы поддерживаем те инициативы, которые исходят сейчас от Нацбанка Украины, но мы хотим, что бы те нормы, которые в итоге будут разработаны, были адекватными с точки зрения получения выгод для обеих сторон. Для государства это ликвидность на счетах внутри страны, налоги, судебная защита участников, а для бизнеса это рост рынка», - сказал управляющий директор «Форекс Клуб».

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины организовал рабочую группу для разработки регулятивных мер по детенизации украинского рынка Forex.

Справка УНИАН. Forex (Форекс) — международный межбанковский рынок обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксированных значений). Форекс базируется на принципе свободной конвертации валюты, который предполагает отсутствие государственного вмешательства при заключении валютообменных сделок, и на гарантиях свободы подобных операций.