ВР выделила деньги на регистрацию предпринимателей

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (о финансировании государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено обеспечить финансирование расходов, связанных с передачей функций по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей от исполнительных комитетов городских советов городов областного значения, районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, с 1 июля 2013 года.

Как сообщается в заключении Главного научно-экспертного управления, законом предусмотрено увеличить на 122356 тыс. грн расходы общего фонда государственного бюджета Министерству юстиции на финансирование бюджетной программы «Руководство и управление в сфере юстиции» (код 3601010).

Источником покрытия дополнительных расходов госбюджета предлагается определить увеличение поступлений средств, перечисляемых Нацбанком в государственный бюджет в соответствии с Законом «О Национальном банке Украины».