Аргентина из-за экологов отменила сделку на золотодобычу с канадской Osisko

Аргентина решила отменить сделку с канадской компанией Osisko по добыче золота на северо-западе страны после протестов активистов в защиту экологии, сообщает Русская служба Би-би-си.

Власти провинции Ла-Риоха заявили, что им не удалось добиться согласия населения на реализацию проекта.

Как заявил губернатор региона, отмена проекта будет иметь серьезные социальные и экономические последствия.

О сделке стало известно в 2011 году, и вскоре к протестам местного населения присоединились активисты Greenpeace и ряда других организаций по защите окружающей среды.

Беспокойство экологов вызвало, в частности, использование цианида и огромного количества воды для добычи драгоценного металла.

В феврале Osisko была вынуждена приостановить работы по проекту из-за протестов.