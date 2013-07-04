Давление на платежный баланс Украины не ослабнет, пока не прояснится политика ФРС США - эксперт

Платежный баланс Украины продолжит оставаться под давлением до тех пор, пока не станут ясны перспективы денежно-кредитной политики ФРС США. Такое мнение высказал Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Кроме того, по его мнению, нестабильности платежному балансу будет добавлять невозможность постоянно привлекать значительные валютные ресурсы на внешнем и внутреннем рынках.

«После заявлений председателя ФРС Бена Бернанке 19 июня о возможности сокращения стимулирующих мер (QE3) уже в текущем году, цены на мировых товарных рынках продолжили снижаться. В том числе, понижаются котировки на важные для украинского экспорта товары – зерновые и сталь, что будет оказывать определенное давление и на торговый баланс страны», – отмечает Ивченко.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.).

Дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 41,12% - до 1,363 млрд долл.

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