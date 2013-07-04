Европейский центробанк сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 4 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0,5% годовых.

Ставка по депозитам сохранена на нулевом уровне, маржинальная ставка - на отметке 1%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, в начале июня т.г. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) также сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых.

Тогда же ЕЦБ пересмотрел в сторону понижения прогноз развития экономики еврозоны в 2013 году - на 0,6% с 0,5%.

В начале мая ЕЦБ снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 0,5% годовых.